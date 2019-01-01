İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bimekan şahıs apartman bahçesinde ölü bulundu

Antalya’da üzerinden kimlik çıkmayan bimekan şahıs, bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu.

Antalya'da üzerinden kimlik çıkmayan bimekan şahıs, bir apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Polis, şahsın kimliğini tespit edebilmek için mahalle muhtarı ve çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Üzerinden 4 liraya yakın madeni para çıkan şahsın kimliği henüz tespit edilemedi.


Olay, sabah 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1387 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesinde hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Polis ise üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kim olduğuna dair tespit için, mahalle muhtarından ve çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu ancak kimliği tespit edilemedi. Bir gün önce de ölü bulunduğu bahçede uyuduğu belirlenen şahsın, üzerinden 4 lira madeni para çıktı.


Bimekan olduğu öğrenilen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.