Bin 275 personelle vektörle mücadele

Çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biosidal ürünler kullanılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadelede ilaçlamanın tek başına yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle eğitim çalışmaları da yürütüyor.

“Üreme alanları ilaçlanıyor”

Başta karasinek, sivrisinek ve hamam böceği olmak üzere, sineklerin üreme alanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda halk sağlığının korunması adına Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biosidal ürünler kullanılıyor. Vektörel mücadelede ''Biyosidal Ürün Uygulayıcı'' sertifikasına sahip bin 275 adet personel ile 88 araç, 76 araç üstü ekipman ve 968 el tipi ekipmanla gerçekleştiriliyor. Çevre Sağlığı ekipleri özellikle haşerelerin üreme alanı olan fosseptikler, bataklıklar, kanallar, mazgallar, durgun sular gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

“Muhtarlara eğitim veriliyor”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri yakarca, pire, kene gibi hastalık taşıyıcı vektörlere karşı da çalışma yürütüyor. Bu kapsamda hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelerde ahır, ağıl ve kümeslerde ilaçlama yapılıyor. Vektörel mücadelenin başarıya ulaşması için hem ilaçlama personeli hem de muhtarlara yönelik eğitim çalışmaları da yıl boyu sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik eğitim düzenleniyor. Eğitimlerde yaz aylarında hayatı olumsuz etkileyen sinek ve böceklere yönelik temizleme çalışmalarında muhtar ile iş birliği yapılmasının çözüme katkı sağlayacağı anlatılıyor.

“Lastikler toplanıyor”

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünün planladığı şekilde uygulamaya konulan lastik toplama çalışması tüm ilçelerde devam ediyor. Özellikle vektörle mücadele konusunda hastalık etmeni taşıyan sivrisineğin kışlak olarak kullandığı ve üreme alanı olarak tercih ettiği atık lastikler toplanıyor. Böylece mücadele oranını yükseltip haşerelerin yaşam alanını en aza indirmek amaçlanıyor.