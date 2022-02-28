Bin 892 yıllık tarihi yapıya kuru boya döktüler

Turizm kenti Antalya'nın en önemli tarihi simgelerinden bin 892 yıllık Üç Kapılar'ın (Hadrianus Kapısı) kolon ve duvarlarına dökülen siyah kuru boya ziyaretçilerin tepkisini çekti.

Turizm kenti Antalya'da tarihi Kaleiçi'ne girişi sağlayan kapılardan biri olan bin 892 yıllık Hadrianus Kapısı, M.S. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'ya gelişi anısına yapıldı. Kente gelen yerli ve yabancı her turistin ziyaret noktaları arasında yer alan Üç Kapılar büyük beğeni topluyor. Dönem dönem kolon ve duvarlarına yazılar yazılan tarihi yapının bu kez orta bölümüne siyah kuru boya döküldü. Yürüyüş noktasına da dağılan boya ziyaretçilerin tepkisine neden oldu. Öte yandan duvarlara kesici aletlerle yazılan yazıların kapatıldığı, kolonların otlarla kaplandığı ve çevrede birçok çöpün olduğu görüldü.

"Güvenlik kamerası takılmalı"

Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, Üç Kapılar'ın Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesine açılan önemli bir turistik ziyaret yeri olduğunu söyledi. Kente gelen her turistin Üç Kapılar'ı mutlaka ziyaret ettiğini dile getiren Ay, “Ama kapının alt ve üst bölümüne siyah boya dönülmüş. Daha öncede yazılar yazmışlardı. Bu tür olayların tarihi yerlerden engellenmesi gerekir. Burası Antalya'nın gözbebeğidir. Güvenlik kamerası veya güvenlikle bir önlem alınmalıdır. Bunun yanında temiz tutulmalıdır” diye konuştu.

"Tarihimize hakarettir"

Siyah boyayı gören birçok kişinin kendisini arayarak şikayetçi olduğunu dile getiren Ay, “Çok kötü bir görüntü. Sanırım toz boya, almak istedik ama taşların içine işlemiş. Çok çirkin bir görüntü. Bu kadar güzel bir yapıtı böyle bozmak çok basit bir şey. Bu yapılan tarihimize hakaret ihanetti. Burası bizim tarihimiz, gözbebeğimiz. Temiz tutup iyi bakmamız lazım. Kendimize nasıl bakıyorsak bu eserlere de öyle bakmalıyız. Yetkililerin buraya kamera takması, bunu yapanları bulup cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

"Boya dökmüşler"

Ziyaretçilerden Yusuf Haco, bölgeyi yaz kış çok sayıda turistin ziyaret ettiğini ifade ederek, “Burası tarihi bir yer, 9 yıldır burada yaşıyorum. Kapının kenarlarına toz gibi bir şey dökmüşler. İlk kez gördüğüm bir durum, anlam veremedim. Yere ve duvara boyayı dökmüşler. Ama yapılmaması gereken bir şey bu. Bunu yapanların bulunması gerekir. Birçok turist üst bölümden fotoğrafını çekiyor kapının” diye konuştu.

"Çirkin bir görüntü"

İstanbul'dan Antalya'ya tatile gelen Soner Yaman, “İlk kez Antalya'ya ailemle geldim, akrabalarım tarihi ve turistik yerlerini gezdiriyor. Kapının orta bölümüne boya dökülmüş. Çirkin bir görüntü, buraya yakışmıyor. Burasının neden olduğunu sordum. Boya dökmüşler, çıkmıyor da. Acilen düzeltilmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.