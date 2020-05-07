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Binaya yıldırım düştü, baz istasyonu kaldırıldı

Antalya’da bir apartmanın çatısına kurulan baz istasyonu, Pazar gecesi düşen yıldırım sonrası apartmandaki cihazların zarar gördüğü iddiası üzerine kaldırıldı.

Antalya'da bir apartmanın çatısına kurulan baz istasyonu, Pazar gecesi düşen yıldırım sonrası apartmandaki cihazların zarar gördüğü iddiası üzerine kaldırıldı.


Manavgat ilçesi Emek mahallesi 3065 sokakta Barbaros caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına 2019 yılının son günlerinde baz istasyonu kuruldu. Pazar günü çatıdaki baz istasyonuna yıldırım düşmesi sonucunda apartmanda çok sayıda elektronik eşyanın kullanılamaz hale geldiğini iddia eden vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. Apartman sakinlerinin tepkileri üzerine firma baz istasyonunu sökerek kaldırdı.


Apartmanın zemin katında iş yeri bulunan vatandaş, yıldırım düşmesi sonucu iş yerinde bilgisayarlarının ve güvenlik kameralarının yandığını, kendi imkanlarıyla tamiratını yaptırdıklarını söyledi.

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