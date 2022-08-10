Binlerce çocuğa ücretsiz kırtasiye malzemeleri ulaştırılacak

Kemer Belediyesi, ana sınıfından 8'inci sınıfa kadar eğitim alan 6 bin 500 öğrencinin kırtasiye malzemelerini ücretsiz olarak karşılıyor.

Bin 860 lise öğrencisinin ücretsiz taşınmasını, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim verilmesini ve üniversiteye giden öğrencilere aylık 700 lira burs verilmesini üstlenen Kemer Belediyesi, ailelerin eğitim masraflarından bir nebze olsun kurtulmasına katkıda bulunuyor. Eylül ayında başlayacak olan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin kırtasiye malzemeleri hazırlanarak okullara ulaştırılmaya başlandı.

Kırtasiye malzemelerini hazırlayan belediye personelini ziyaret eden Başkan Topaloğlu'na, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül de eşlik etti. Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Gül, belediye personeline yardım ederek, kırtasiye malzemelerini hazırladı. Hazırlanan malzemeler daha sonra Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu'na götürüldü. Başkan Topaloğlu, okula getirilen kırtasiye malzemelerinin taşınmasına da yardım etti.

“Eğitime yaptığımız katkılar artarak devam edecek”

Eğitime her zaman destek olmaya devam ettiklerini belirten Topaloğlu, yaptığı açıklamada, ailelerin bütçesine bir nebze olsun katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Topaloğlu, her sene yaptıkları ücretsiz kırtasiye malzemelerini bu yıl da vereceklerini ve hazırlanmaya başlandığını anlatarak, “Şu anda tüm kırtasiye malzemelerini hazırlıyoruz ve okullara teslim ediyoruz. Toplam 6 bin 500 öğrencinin kırtasiye malzemesi Kemer Belediyesinden. Bunun bin 200 tanesi ana okullarına gidiyor. Bunun yanı sıra lise öğrencilerimizi ücretsiz taşıyoruz. Öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması için uğraşıyoruz. Ücretsiz kırtasiye veren ve lise öğrencilerini ücretsiz taşıyan Türkiye'de başka bir belediye yoktur. Eğitime yaptığımız katkılar artarak devam edecek” diye konuştu.