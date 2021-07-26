Bir ayda bin 875 sürücüye toplamda 2 milyon 100 bin TL idari para cezası uygulandı

Antalya'da bayram ertesi dönüş yollarında oluşabilecek yoğunluğa karşı, trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması ve genel trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacı ile havadan helikopter ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 35 araca toplamda 10 bin 676 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram ertesi Antalya'da havadan helikopter ile denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimde, Konya-Antalya Karayolu ile Manavgat yolu havadan kontrol edildi. Gerçekleşen denetimde, 35 araç ve motosiklet sürücüsüne emniyet kemeri takmama, kask takmama, trafikte cep telefonu kullanma ve hatalı sollama yapma suçlarından toplamda 10 bin 676 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, trafik şube müdürlüğüne bağlı ekiplerce 16-26 Temmuz arası havadan ve karadan yapılan denetimlerde 35 bin araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlarda bulunan bin 875 sürücüye toplamda 2 milyon 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, havadan 42 saat drone ile uçuş yapılarak kural ihlali yaptığı tespit edilen 143 sürücüye 62 bin 850 TL idari para cezası uygulandı. Motosikletli sürücülere yapılan denetimlerde ise kask takmadığı tespit edilen 490 sürücüye 55 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.