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Bir babanın en acı yükü

Antalya’nın Elmalı ilçesinde fenalaşarak, hayatını kaybeden 4 aylık Suriyeli kız bebek, otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu’na getirildi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde fenalaşarak, hayatını kaybeden 4 aylık Suriyeli kız bebek, otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na getirildi. Otopsinin ardından ceset torbasının içine konulan bebeğini kucağında taşıyan baba, komşularının aracına binerek bebeğini defnedilmek üzere Elmalı'ya götürdü.


Olay, dün gece saatlerinde Elmalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Allavi Hasun yaklaşık 10 gün önce ailesiyle birlikte Adana'dan Elmalı'ya gelerek, tarım işinde çalışmaya başladı. 3 çocuk babası Hasun'un, hastalığı bulunan 4 aylık kız çocuğu Mehe Hasun dün birden fenalaştı. Kızının durumunun kötü olduğunu fark eden Hasun, hemen komşulara giderek yardım istedi. Ailenin evine gelen komşuları, bebeği ve babasını arabaya bindirerek Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekipleri hastanede yaptıkları müdahalede 4 aylık Hasun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mehe Hasun'un ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurum Morgu'na kaldırıldı.


Hasun'un cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından babaya teslim edildi. Ceset torbasının içine konulan bebeğini kucağında taşıyan baba, komşularının aracına bindirerek Elmalı'ya götürdü. Bebek, Elmalı'nın Kocapınar Mahallesi'nde defnedilecek.

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