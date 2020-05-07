Bir dönüm seradan yaklaşık 20 bin lira gelir bırakıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şubat ayında toprakla buluşan karpuz fidelerinin verdiği karpuzlar hasat edilmeye başlandı.

Gazipaşa'nın Koru Mahallesinde şubat ayında seraya karpuz eken Talip Özgen, hasada başladı. Arı yardımıyla organik bir şekilde yetişen karpuzları hasat eden Özgen, ürün kalitesinin ve rekoltenin yüksek olduğunu söyledi. Karpuz büyüklüğünün ortalama 6 kilogram olduğunu belirten Özgen, “Yaklaşık bir hafta önce kırımına başladık. Şu anda hasat devam ediyor. Karpuzumuzu tamamen doğal şartlarda kimyasal kullanmadan ürettik. Aşağı yukarı ortalama büyüklüğü 6 kilo civarında çekiyor. Üretimi çok zahmet ve masrafta istemiyor. Dediğim gibi herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. Döllenmesini arı ile yapıyoruz. Bal arısı ile gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Daha erken elde ediyoruz"

Karpuzun serada yaklaşık 2,5 ay içerisinde hasat edildiğini belirten Özgen, “1 dönüm sera içerisinde aşağı yukarı 20 bin lira gelir elde ediyoruz. Dışarıda açık şartlarda fideler daha henüz 20 gün olmadı toprakla buluşalı. Biz dışarıda fidanın toprakla buluştuğu zamanda hasadımızı yapıyoruz. Daha erken elde ediyoruz. Tadı daha önce tattık, gayet güzel, doğal şartlarda üretilen daha kaliteli bir tadı var. Çekinmeden tüketebilir tüketicilerimiz” diye konuştu.

Karpuzu keserek rengini gösteren Özgen, “Gördüğünüz gibi rengi gayet güzel. Tadı da renginden aşağı kalmaz. Çok tatlı şeker gibi, bal gibi. Ramazan sofraları için özelikle bulunmaz bir nimet bu mevsimde. Çekinmeden tüketebilirler. Dediğim gibi hiçbir kimyasal kullanılmadan, kimyasal ilaç kimyasal gübre kullanmadan üretildiler” ifadelerini kullandı.

Karpuz pazarda kilosu 8 liradan satılıyor.