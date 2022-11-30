Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu, sabah kabusa uyandı

Antalya'da internet kafede tanışıp kalacağı yeri olmadığını söyleyen genç kadını evine davet eden 48 yaşındaki gurbetçi, yaşadığı bir gecelik aşkın ardından ertesi gün adeta kabusa uyandı. Arkadaşına ait ve içinde 190 bin TL değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarı, 12 bin lira değerinde saat, 2 bin TL nakit parası, powerbank, ses sistemi ve parfümlerinin çalındığını iddia eden adam, evine davet ettiği kadından şikayetçi oldu. Genç kadının evden bavulla çıkışı güvenlik kameralarına yansırken, hayatının pişmanlığını yaşadığını belirten gurbetçi, “Bir gecelik aşk 250 bin liraya mal oldu. 3 ay boyunca eve hiçbir kadını almayacağım” dedi.

Olay, 25 Kasım Cuma günü, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 12 yıl önce Almanya'dan gelip Antalya'ya yerleşen Özgür Başoda, internet kafedeyken kendisini ‘Derya' diye tanıtan 26 yaşındaki bir kadınla tanıştı. Başoda, evsiz olduğunu söyleyen kadını evine davet etti. Akşam saatlerinde eve geçen ikili, birlikte bir süre kahve içip sohbet etti. İlerleyen saatlerde ise mum ışığı ve müzik eşliğinde koltukta oturmaya devam eden ikilinin arasında önce yakınlaşma, ardından aşk yaşandı. Sabah birlikte uyanan ikiliden Başoda, arkadaşıyla birlikte dışarıya çıkarken, genç kadın evde çamaşır makinesine attığı eşyalarını asıp aşağı ineceğini ve ardından kuaföre gideceğini söyledi. Zaman ilerlemesine karşın genç kadına ulaşamayan Başoda, evine tekrar geldiğinde eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Başoda arkadaşına ait 190 bin değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarı, 12 bin lira değerinde saat, 2 bin TL nakit parası, powerbank, ses sistemi ve parfümlerinin çalındığını iddiasıyla polise şikayetçi oldu. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izleri alıp şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Bavulla çıkarken görüntülendi

Öte yandan genç kadının apartmandan bavulla iniş anları ve sokağa çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

“Mum koyup, kahve falan da yapmıştım”

Yaşadıklarını anlatan Özgür Başoda, “Mum koyup, kahve falan da yapmıştım. Sabah kalktığımızda benden kuaföre gidip tırnaklarını yaptırmak için 200 TL istedi. Öncesinde 2 bin lirasını cüzdanımdan almış fakat fark etmemiştim. Ben arkadaşımla aşağı inmiştik. Anahtarın bir tanesini ona vermiştim. Onu aradım, ‘tırnaklarını yaptıracağın kuaför burada var, gelecek misin?' diye aradım. ‘Makineden çamaşırları çıkarmaya 9 dakika kaldı' dedi. Baktım 15 dakika oldu, balkona da çamaşır asılmamış. Şüphelenip eve geldim ve her şeyi gördüm. Eşyalarımı alıp bavula koymuş. Arkadaşımın içinde 190 bin TL değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarı da sayarsak 250 bin lira zararım var” dedi.

“Artık eve bayan arkadaş almayacağım”

Genç kadına seslenen Başoda, “Eşyalarımızı geri getirsin. Hırsızlık iyi bir şey değil. Güven istismarı denebilir buna. Ben sana kapımı açıyorum. Onun isteği dışında hiçbir şey yapmadım. 3 ay ara verdim. Artık eve bayan arkadaş almayacağım. Bir gecelik aşk 250 bin liraya mal oldu” diye konuştu.