Bir günü bir gününü tutmayan Manavgat şelalesi ziyaretçilerine hayal kırıklığı yaşatıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Şelalesi'nde su seviyesinin günlük, hatta saatlik değişiklik göstermesi şelaleye gelen ziyaretçilerin hayal kırıklığı yaşamasına neden oluyor. Ziyaretçiler kartpostallarda gördüğü şelalenin yerine bazen taşmış bir dere, bazen de sadece su birikintisi olan kara parçasıyla karşılaşabiliyor. Şelaledeki su seviyesinin Oymapınar ve Manavgat Barajlarının ihtiyaç doğrultusunda elektrik üretimli yapmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Manavgat ırmağı üzerinde bulunan Oymapınar ve Manavgat Barajlarının ihtiyaç doğrultusunda elektrik üretimli yapması Manavgat ırmağındaki su seviyesinin sürekli değişmesine neden oluyor. Manavgat ırmağındaki su seviyesinin sürekli değişkenlik göstermesi yaz-kış demeden ziyaretçi akınına uğrayan Manavgat Şelalesinde görselliği de olumsuz etkiliyor. Kartpostallarda gördüğü çağlayan Manavgat Şelalesi yerine bir gün sular altındaki şelaleyi diğer gün ise su olmadığı için kayaların ortaya çıktığı şelaleyi gören ziyaretçiler adeta hayal kırıklığına uğruyor.

Manavgat Şelalesinde işyeri bulunan vatandaşlar, şelalede su seviyesinin günlük hatta saatlik değişiklik göstermesine anlam veremediklerini belirterek, “Şelaleye gelen misafirler şelaleyi gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bu durum bizleri etkilediği gibi ülkemizin ve Manavgat'ımızın imajına da zarar veriyor. Yetkilileri bu durumun düzeltilmesi konusunda göreve davet ediyoruz” şeklinde konuştular.

Diğer taraftan, Manavgat ırmağında ve Oymapınar'da üretim yapılmadığı için su seviyesi alabildiğine düşen Manavgat Baraj gölünde su altında kalması gereken bölgeler büyük ölçüde karaya dönüşürken, bu durumun ırmak ve baraj gölünün ekosistemini de olumsuz etkileyeceği, bitki ve canlıların zarar göreceği bildirildi.