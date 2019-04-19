Bir haftada yapımı tamamlanan 10 bin 600 metrekarelik park hizmete girdi

12 Nisan 2019 Cuma Günü Saat 08:30 da başlanan ve 19 Nisan 2019 Cuma günü saat 10.00 da rekor bir sürede yapımı tamamlanan Mahalle Park'ı dualarla vatandaşların hizmetine sunuldu. 10.600 metrekarelik mahalle parkında kullanılan birçok malzemenin personel tarafından yapıldığının altını çizen Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, “Park alanı ve çevresinde gördüğünüz malzemelerin yüzde 95'ini arkadaşlarımız atölyemizde ürettiler. Hem tasarruf ederek hem işleyerek bir park meydana getirdik” dedi.

Bir hafta gibi rekor bir sürede yapımı tamamlanan Karşıyaka Mahalle Parkı Selçuklu motiflerinin ağırlıklı olduğu içinde ve çevresinde halı saha, pergola ve masa grubu, 2 adet selçuklu kapısı, kauçuk zeminli fitnes sahası, köpek kulübeleri süs havuzu, kauçuk zeminli çocuk oyun bölümü ve oyun aletleri, basket sahası bulunuyor. Yeşil alan 1200'e yakın ağaç, çiçeklendirme alanları, küçük bir botanik bahçe koşu ve yürüyüş parkuru, banklar, 60 araçlık park yeri, 8 araçlık engelli park yerine sahip parkta 28 adet kapasiteli bisiklet ve motosiklet park alanı, ahşap giydirmeli beton duvar, LED ışıklandırma yapılırken taş parke kaldırımlarla döşendi. Park alanı ve çevresinde kullanılan malzemelerin yüzde 95'i belediye atölyelerinde üretildi. Belediye başkanı Ömer Niyazi İşlek, hem tasarruf ederek hem işleyerek bir park meydana getirdiklerini belirterek " Emniyet Müdürümüz ile görüşmelerimizi yaptık. Parklarımızı kamera sitemi ile hem belediyemize, hem emniyetimize bağlayarak kayıt altında tutacağız.7 günlük arşiv tutarak parklarımızın emniyetini sağlayacağız. Hayırlı olsun. Tüm arkadaşlarımız büyük bir emek vererek çalıştılar. Yapılan güzel şeyler onların eseridir. Parkımızda bir hata, bir kusur varsa bu bana aittir” dedi.

Mahalle Parkı'nın hizmete açılış törenine Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, Belediye Meclis Üyeleri ve siyasetçiler katıldı.