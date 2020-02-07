Bir ilçe, kimliği belirsiz talihliyi merak ediyor

Süper Loto'nun 642'nci çekiliş haftasında büyük ikramiye Antalya'nın Kumluca ilçesine çıktı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Narenciye mahallesi Akçalar Tekel Market Sayısal Loto ve Süper Loto Bayine kupon yatıran talihliye isabet etti. Henüz kimliği belirlenemeyen talihli 15 milyon 673 bin TL'nin sahibi oldu.

Sayısal Loto ve Süper Loto Bayi Ümmü Gülşen Akça Koçyiğit, “Süper Loto'nun 642. haftasında Süper Loto büyük ikramiyesini biz verdik. 15 milyon olarak. İnşallah kazanan uğur getirir. İnşallah ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. İnşallah Kumlucamız içinde bir şeyler yapar. Faydalı işlerde kullanmalarını bekleriz. İşsiz gençlerimiz var. Yeni iş sahaları açsın. İşsizlerimize iş imkanı versin. Yani para herkese uğur getirsin. Dün akşamdan beri yoğunluk çok, arayan çok. Bundan sonra oraya geliriz. Orada oynarız diyorlar. İnşallah bundan sonra müşterilerimiz artar” dedi.

Vatandaşlar ise kendilerine çıksa işlerini büyüteceklerini, çıkan kişiye de gençlere iş imkanı olması için yeni iş sahaları açmasını tavsiye ettiler.