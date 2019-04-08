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Bir kardeşin en acı görevi

Antalya’nın İbradı ilçesinde su kuyusunda ablası ve eniştesinin cansız bedenlerini bulan kardeş, bu kez de morgdan cenazeleri aldı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde su kuyusunda ablası ve eniştesinin cansız bedenlerini bulan kardeş, bu kez de morgdan cenazeleri aldı.


Olay dün öğle saatlerinde Antalya'nın İbradı ilçesinde meydana geldi. Ormana Mahallesi'nde yaşayan Durdu Kesikçi (60) ile eşi İhsan Kesikçi'den (65) haber alamayan Durmuş Yürüyen, evin olduğu bölgeye geldi. Bir süre arama yapan Yürüyen, sonuç alamayınca ablası Durdu Kesikçi'nin daha önce çevresindekilere “Kendimi babamın kazdığı kuyuya atacağım” dediğini hatırladı.


Kuyunun olduğu alana giden Durmuş Yürüyen, ablası ve eniştesini 3 metrelik su kuyusunda hareketsiz şekilde buldu. İhbarla çiftin cansız bedenleri su kuyusundan çıkarılarak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ön otopsileri yapılan Kesikçi çiftinin cenazeleri, Durmuş Yürüyen tarafından alındı. Durdu-İhsan Kesikçi çiftinin cenazelerinin Ormana Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

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