‘Bir Nefes Masal', KBT sahnesinde

Kepez Belediye Tiyatrosu(KBT), Özge Efe ve Derya Bütev'in Anadolu masallarından uyarladığı ‘Bir Nefes Masal' adlı oyunu çocuklarla buluşturdu.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Kepez Belediye Tiyatrosu'nun(KBT), birbirinden keyifli oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Antalyalıları muhteşem tiyatro oyunlarıyla buluşturan KBT, ‘Bir Nefes Masal' adlı oyunu çocukların beğenisine sundu. Oyunun uyarlaması, müzik tasarımı ve yönetmenliğini Özge Efe, Yönetmen yardımcılığını, müzik tasarımı ve aynı zamanda dekor tasarımını da Derya Bütev üstlendi. Oyunun dekor tasarımı, ışık ve efekti Mustafa Uçak, dekor uygulaması Kepez Belediyesi Ahşap İşleri atölyesi, kostüm tasarımı da Hıdır Doğan'a, ait Oyunda Özge Efe, Derya Bütev, Özgür Çobanoğlu, Aylin Oışın Keskin, Kamil Kaplan, Berkay Çeri, Batuhan Ünlü, Esin Asude Öztürk yer alıyor. ‘Bir Nefes Masal' adlı oyun her Çarşamba 10.30 ile 13.30'da okullardan gelen öğrencilere, cumartesi günleri de isteyen herkese saat 14.00'da perdelerini açıyor.

"Oyunun konusu"

Anadolu masallarından yola çıkarak uyarlanan koca nine ile tilki masalında tilkinin kurnazlık yaparak koca ninenin çiftliğinden sütü içmesiyle başlayan yolculuğunu anlatıyor. Yine Anadolu masallarından yola çıkarak uyarlanan tencerecik masalı da yalnız başına bahçeli ve küçücük evlerinde annesi ile beraber yaşayan Kiraz'ın bir gün sattığı iplikler karşılığı da güzel bir tencereye hayran kalarak almasıyla gelişen olayları anlatıyor.