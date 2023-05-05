Bir otomobilin çarpıp diğer aracın üzerinden geçtiği yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil çarptıktan sonra 30 metre ileri savrulan yayanın üzerinden, arkadan gelen bir başka otomobilin daha geçtiği bildirildi.

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Emre Sıvacı'nın kullandığı 52 RP 006 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Sağlıkçı'ya (56) çarptı. Çarpmanın ardından aynı istikamette gitmekte olan Adem Dalkıran'ın kullandığı 07 AIF 358 plakalı otomobilin yaklaşık 30 metre sürüklenen Muhammet Sağlıkçı'nın üzerinden geçtiği belirtildi.

Kazanın ardından olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri, sağlık ekipleri ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muhammet Sağlıkçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

"Bir anda sol tarafta gördüm"

Muhammet Sağlıkçı'ya çarpan otomobilin sürücüsü Emre Sıvacı, 90-100 kilometre hızla giderken karanlıkta bir anda sol tarafta bir şey gördüğünü, ne olduğunu anlamadan aracının sol tarafına çarptığını söyledi.

Sağlıkçı'nın cenazesi; jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.