Bir Türk takımı ilk kez Avrupa kupasını kazandı

Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getiren ilk takım olan Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası müsabakaları için Bolu'ya gidiyor.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İspanyol rakip Atletico Guardes'i rövanş maçında 33-20'lik skorla yenerek kadın hentbolunda kupayı kazanarak bir ilke imza atan Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası için Bolu'ya gidiyor. Mavi Kelebeklerin elde ettiği başarı ile kadın hentbolunda bir Türk takımı ilk kez Avrupa kupasını kazanmış oldu. Rakibini seyircisi önünde 13 sayılık bir farkla yenen Mavi Kelebekler, rotayı yeniden Türkiye Kupası ve Süper Lig play-off maçlarına çevirdi. Kupada 8 takım, dörderli takımdan oluşan iki grup halinde mücadele edecek. Mavi Kelebekler'in yer aldığı grupta rakipleri Kastamonu, Üsküdar ve Tekirdağ olacak. 10-13 Mayıs tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar tek maç üzerinden yapılacak.

Avrupa kupasını kazanan ilk takım

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Üsküdar Belediyesi ile eşleşen Mavi Kelebekler, ilk maçı 10 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'da deplasmanda oynayacak. Avrupa Şampiyonu, turu geçmesi halinde yarı finalde Kastamonu-Tekirdağ mücadelesinin galibi ile mücadele edecek. Finalde ise diğer grubun birincisi ile oynayacak. Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getiren ilk kadın hentbol takımı olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kupayı Türk kadını adına kazandıklarını ve yine kadınlara armağan ettiklerini dile getirdi. Sporcularını tebrik eden Esen, Mavi Kelebekler'e Türkiye Kupası'nda başarılar diledi.