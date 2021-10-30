‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi' açıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın 25 yıllık hayali olan kent müzesi ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi'nin kapılarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açtı. Tütüncü, bu güzel vaktin bir hatırası olarak, kent müzesi ve Kepez'e kazandırılan birçok kıymetli esere katkılar sunan Prof.Dr. Nevzat Çevik'e, ‘Fahri Hemşehrilik Beratı 'takdim etti.

Kepez Belediyesi'nin resmi açılışını Kasım ayında gerçekleştireceği, “Bir Zamanlar Antalya Müzesi”, Başkan Hakan Tütüncü'nün söz verdiği gibi Cumhuriyet'in 98.yılında kapılarını ziyaretçilere araladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın 25 yıllık hayali olan kent müzesinin kapısını anahtarla açtı. Tütüncü'nün heyecanına meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Prof.Dr. Nevzat Çevik, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ortak oldu. Bu özel günde, DokumaPark'ın kültür ve sanat adasına dönüştürülmesi sürecinde uzun yıllar verdiği emeklerinden, Lyrboton Kome Antik kentinin gün yüzüne çıkarılması projesine desteklerinden, Kepez'e kazandırılan müzelere katkılarından dolayı Prof.Dr. Nevzat Çevik'e, ‘Fahri Hemşehrilik Beratı' verildi. ‘Fahri Hemşehrilik Beratı' Bir Zamanlar Antalya Müzesi'nin kapılarını açtığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vaktin bir hatırası olarak Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından takdim edildi.

Kültürel miraslarımıza sahip çıkıyoruz

Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cumhuriyet'in 98. Yaşını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman askerlerini ve aziz şehitleri rahmetle yad etti. Prof.Dr. Nevzat Çevik ile Kepez'in kültür ve sanat projelerinde bir arada olduklarını belirten Başkan Tütüncü, “Kepez'i kültür ve sanat alanında belli bir noktaya taşımak için önemli çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Kültürel miraslarımıza sahip çıkıyoruz. Kepez'e bir kent hikayesi bir kent tarihi yazamaya gayret ediyoruz. Bu konuda en önemli çalışma alanlarımızdan birisi de Dokuma yerleşkesiydi. Dokuma yerleşkesini bir yok oluştan kurtarıp şehrin tekrar dikkatine sunmak siyasi bir karardı. Bu siyasi kararla birlikte burayı anlamlı hale getirecek projelerin geliştirilmesi gerekiyordu. Bu yolculukta başkan yardımcısı, meclis üyelerimizin, belediye bürokratları ve çalışan arkadaşlarımızın emekleri var.” dedi.

Bilimsel çalışmalar kentimiz için önemli bir değer

Başkan Tütüncü, DokumaPark'taki bütün bu vizyon çalışmaların bir ekip tarafından kurgulanması gerektiğini, İşte! o sürece en büyük katkıyı da Prof.Dr. Nevzat Çevik'in verdiğini söyledi. Tütüncü, “Hocamızın katkıları şehrimize halan devam ediyor. Özellikle şehrimizin kadim medeniyetlerindeki insan hikayelerinin günümüz taşınmasındaki ortaya koyduğu bilimsel çalışmalar kentimiz için çok önemli bir değer… Bütün bunların yanında şehirleşmesini yeni tamamlama aşamasına gelen bir kentin bir hikayeye ve güçlü bir tarihe ihtiyacı var. Bu konuda kendileri çok büyük desteklerde bulunuyorlar. Kepez Belediye Meclisi, 5 Ekim'de 235 nolu kararıyla bu fahri hemşehrilik beratının hocamıza tevdi edilmesiyle ilgili kararını oluşturmuş oldu. Bizimde Cumhuriyet'in 98.yılında bir sözümüz vardı. Kent Müzesi'ni bugün açacaktık. Resmi açılışının Kasım ayının sonunda yapılması uygun görüldü. Ancak, biz bugünden itibaren bu güzel kent müzesini Antalyalılara açalım istedik. ” diye konuştu.

Bir kentin 25 yıllık hayali

“Antalya'nın kent müzesi 25 yıl boyunca yapılmayı bekledi.” diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, “25 yıl önce bir kent müzesi yapılması hayali ortaya atıldı. Daha sonra bu hayal bir fikre dönüştü, bu fikirle de çalışmalar başladı. Bu çalışmayı tamamlayarak, Antalya'ya kent müzesi armağan eden bizim ekibimiz oldu. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Artık Antalya'nın bir kent müzesi var. Türkiye'de pek çok kent müzesi var. Ancak bu kent müzesi hepsinden çok daha teferruatlı, detayları çok fazla olan, şehrin hafızalarını barındırma konusunda oldukça cömert bir kent müzesi… Biz bunu 6 yıllık bir zamanda yaptık. Çok ciddi emeklerimiz var. Büyük bir mutluluk, bunu da Cumhuriyet'in 98. Yılına armağan ediyoruz. Ekibimizi kutluyorum. Hocamıza da müzelerimizin kapılarını açtığı gün hatıra olsun diye bu beratı bugün takdim etmeyi uygun bulduk. Hayırlı uğurlu olsun.”dedi.

Kent müzesi uzun yıllar istenen bir müzeydi

Prof.Dr. Nevzat Çevik de, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ekibiyle uzun zamandır verilen bir emeğin sonucunu aldıklarını söyledi. “Ve bu ilk değildi.” diyerek sözlerine devam eden Prof.Dr. Çevik, “Dokuma Parkta yaptığımız birçok müzenin oluşturduğu bir zincirin, bir müzeler kültür ve sanat kompleksinin çok önemli bir parçasını hayata geçirmiş olduk. Antalya kent müzesi uzun yıllardır varlığı istenen, eksikliği hissedilen önemli bir kurumdu. Kepez Belediyemizin sağladığı olanaklarla, yaklaşık 5 yıllık bir ortak emekle bugünlere geldik. Şimdi artık Antalya'daki geçmiş zaman yapılarının yalanmışlıklarının hafızalarını taşıyan objelerin bilgi ve belgelerin bir arada olduğu bir kent müzemiz ve onun organik ilişkilerini tamamlayan diğer müzelerimiz var. “diye konuştu.

DokumaPark özel bir proje

Kent müzelerinin diğer müzelerden çok farklı özelliğe sahip olduğuna değinen Prof. Dr. Çevik, “Kent müzeleri iyi yurttaş yetiştirmeyi yaşadığı kenti benimsetmeyi ve farklı katmanların ve toplulukların arasında ilişki kurmayı ve en ortak konular olan kentle ilgilenmelerini ve sahip çıkmalarını sağlar. Ülkemizde ve dünyada kent müzeleri vardır elbet ama Dokumapark aslında tümüyle kent müzesinin kollarını tamamlayan ve ulusal ölçekte de konuları işleyen organik ilişkili müzeler adası olarak özel bir projedir.. Türkiye'de eşi olmayan ve hatta dünyada bile bu karakterde çok az örneğin olduğu bir müzeler kültür ve sanat kompleksinin Antalya'da Kepez'de Dokuma Parkta gerçekleşmiş olması kentin ve kentlinin geleceği adına ve Antalya'nın özgün değerlerinin artması beklenen yere varması adına çok önemli bir gelişmedir. Ve çok ışıklı Antalya'ya da çok yakışmaktadır. Arkeolojisinden tarihine doğasından etnografyasına folklor ne turizminden mutfağına, tarımına, denizine, festivallerine, aileler, ünlülerine aldığı göçlere ve daha pek çok geleneksel konuyu içeren diğer konularına varıncaya kadar Antalya en önemli değerleriyle bu binanın 20 salonunda 20 ana sektör olarak hem Antalyalılara hem de diğer yerli yabancı konuklara Antalya'yı anlatacaktır. “dedi.

Antalya'yı her yönüyle anlatan müze

“Antalya hakkında hiç fikri olmayan birinin bu kapıdan çıktığında Antalya hakkında yeteri kadar fikri olacağını ve Antalya'yı öğreneceğini, daha çok sevip benimseyeceğini ve elbette geleceğe aktarılmak zorunda olan bir değer olarak koruyacağını düşünüyoruz. “ diyerek sözlerine devam eden Çevik, “Müzelerin bilim, eğitim, sosyo-kültürel, sanatsal açılardan doğal katkısının olması yanında Antalyalıların serbest ve boş zamanlarını en iyi biçimde değerlendirebilecekleri, turizme de çok önemli paylar verecek bir kompleks adaları var artık. Bu çağdaş müzeleri, bu bilim ve eğitim kurumlarını sürdürülebilir formatta Antalya'ya ve Türkiye'ye kazandıran başkanımız Hakan Tütüncü ve emek veren ekibimize minnet ve şükranla çok teşekkür ediyoruz.

El ele verilen bir çalışmanın yansıması

Yaklaşık 32 yıldır yaşadığım Antalya kentine bu kentte yaşamanın bedelini ödemek üzere ve bu güzel ülkenin yurttaşı olmanın sevinçli ve onurlu bilinci ile bu ülkeye ve bu eşsiz kente emek vermenin keyfini ve mutluluğunu yaşıyorum. Verilen emeklerin istenen sonuca varmış olması, halkın ihtiyacı olan çağdaş kurumlar olarak hayata geçmiş olması benim için yeteri kadar mutluluk ve onur vericidir. Kente ve halka karşı aynı amaçlarla ve gönül ve akıl birlikteliğiyle çıktığımız bu yolda birlikte yürüdük. Daha çok yolumuz vardır ve o da birlikte çalışarak, üreterek yürünecektir. Burada önemli olan devlet, belediye, halk ve akademinin birlikte çalıştıklarında çok yararlı işler çıkarılacağının da yansımasının görülmesidir. Nihayetinde Üyesi olmaktan onur duyduğum Akdeniz Üniversitesi de bu projelerle kentine hizmet etmekte ve dışa-halka bilimsel hizmet vermektedir.

Kepez Belediye Meclisi'nin beni resmen Antalya'nın, Kepez'in hemşerisi olarak kabul ettikleri ve bu hemşerilik beratını layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Bu benim için halkın -kıymetli temsilcileri aracılığıyla- bana verdiği yüksek bir teveccüh armağanıdır. Odamdaki anılar duvarının en kıymetli köşesinde ebediyen yer alacaktır. Bu hemşirelik belgesini bana layık gören meclis üyelerimizin tümüne ve başkanımız Hakan Tütüncüye çok teşekkür ederim. Halkı yükselten bu eğitim, kültür ve sanat kurumları diğer tüm yatırımlardan öte çok uzun zamanlar boyunca gelişerek yaşayacak ve her daim minnetle anılacaktır. “ ifadelerini kullandı.