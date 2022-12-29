Bir zamanlar et fiyatıyla yarışıyordu, şimdi her eve giriyor

Türkiye'nin muz üretiminde önemli noktaları arasında yer alan Alanya'da üreticiler, fiyatlarındaki düşüş nedeniyle vatandaşların yerli muzu tercih ettiği söyleyerek, "Bir kilo muz, bir kilo et ile eş değerdi; herkes alıp yiyemiyordu. Şimdi bütün aileler evlerine muz alıp yiyebiliyor" dedi.

Antalya'nın tarım alanında önde gelen ilçelerinden Alanya'da 8 bin 500 dekar açık alan, 7 bin 500 dekar örtü altı olmak üzere 149 bin ton muz üretimi yapılıyor. Halde 12 ile 13 TL arasında satılan yerli muz, market ve manavlarda ise 15 ile 20 TL arasında tüketici ile buluşuyor. İthal muz ise 40 TL'den raflarda yer alıyor. Üreticiler, fiyatların kendileri için düşük olduğunu ancak herkese ulaşabildiğini söyledi. İthal muzun görsel olarak iyi olduğunu, ancak yerli muzun aroma ve fiyat anlamında daha iyi olduğunu belirten üretici Mehmet Gürpınar, "İthal muz görsel olarak güzel, raf ömrü uzun. Bizim muzlar ise organik, lezzet ve aroma olarak güzel. Yerli muz ucuz ve kaliteli, ithal muzun görseli daha iyi" diye konuştu.

"Yıllar önce bir kilo muz, bir kilo et ile eş değerdi"

Türkiye'de muz üretiminin yeterli olmasından dolayı fiyatların makul seviyelerde olduğunu söyleyen Alanya Toptancı Hali Dernek Başkanı Adem Kaya, fiyatların her tüketici kesiminin evine alabileceği fiyatlara indiğini söyledi. Fiyatlardaki düşüşün üretici kesimini biraz sıkıntıya düşürdüğünü, ancak tüketiciye yansımasının iyi olduğunu vurgulayan Kaya, "Yıllar önce bir kilo muz, bir kilo et ile eş değerdi. Herkes alıp yiyemiyordu. Şimdi bütün aileler evlerine muz alıp yiyebiliyor. İthal muzun raf ömrü uzun olduğu için manav ve marketler alıyor ama kimyasal maddeden dolayı dayanıyor. Yerli muzda öyle bir kalıntı olamaz. Herkes gönül rahatlığıyla yiyebilir. Hem ucuz hem de kaliteli olduğu için yerli muz tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.