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‘Biraz dinleneceğim' deyip eşini ve çocuklarını dışarı yolladı, 7'nci kattan kendini boşluğa bıraktı

Antalya’da eşini ve çocuklarını ‘biraz dinleneceğim’ diyerek apartman bahçesine gönderen kişi, 7’nci kattaki evinin penceresinden kendisini boşluğa bırakarak intihar etti.

Antalya'da eşini ve çocuklarını ‘biraz dinleneceğim' diyerek apartman bahçesine gönderen kişi, 7'nci kattaki evinin penceresinden kendisini boşluğa bırakarak intihar etti.


Olay, 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi Uncalı Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın 7'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Hakan U. (37), eşi ile 2 çocuğunu ‘biraz dinleneceğim' diyerek apartmanın bahçesine gönderdi. Ardından iddiaya göre evinin penceresine çıkan Hakan U., bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan U.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Hakan U.'nun hayatını kaybettiğini duyarak fenalık geçiren eşine ise sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.


Malulen emekli olduğu öğrenilen Hakan U.'nun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.


Hakan U.'nun cansız bedeni Olay Yeri İnceleme Ekipleri'nin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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