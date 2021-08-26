Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Phaselis ziyaretçilerini bekliyor

Antalya'nın Kemer ilçesi Tekirova beldesinde yer alan milattan önce 7'nci yüzyılda kurulan Phaselis Antik Kenti, ziyaretçilerini bekliyor. Limanları, agoraları ve şehir sikkeleri üzerindeki gemi betimlemeleri Phaselis'in ticari liman hüviyetini vurgular nitelikteki özellikleri arasında yer alıyor. Kent yapıları ve nekropolis alanıyla dikkati çeken Phaselis, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Phaselis Antik Kenti, tarih ile doğanın iç içe olduğu sahilleriyle yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor. Antik çağda parfüm üretimiyle öne çıkan Phaselis, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Yerli ve yabancı turistler, milli park statüsündeki antik kente karadan araçlarıyla, denizden yat turlarıyla gelebiliyor. Tarihi milattan önce 309'a kadar uzanan kenti ziyaret eden turistler, tarihi eserlerin yanı başındaki koylarda çamların altından denize girmenin tadını çıkarıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Phaselis Antik Kenti'ni her yıl birçok yerli ve yabancı misafirin ziyaret ettiğini söyledi. Kemer'in deniz, kum ve güneşin yanı sıra antik kentleri ile de cazibe merkezi olduğunun altını çizen Başkan Topaloğlu, “Phaselis Antik Kenti, zamanında hamamları, tiyatroları caddeleri, limanları ile çok meşhurmuş. Burası birçok yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Yıllar önce burada yaşamın nasıl olduğunu ancak burayı ziyaret ederek anlayabiliyorsunuz. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum. Herkesin tarihi dokusunun havasını içine çekmesi gerekiyor. Çevremizi ve doğamızı koruyarak tarihimizi de bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.