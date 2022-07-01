Birisi perdeledi, diğeri askıda duran şortları pazar arabasına doldurdu

Antalya'da bir butik mağazasına gelen 2 kadından birisi perdeleme yaparken, diğeri 2 bin TL değerindeki şortları pazar çantasına doldurarak çaldı. Kadın işletmeciyi isyan ettiren hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir butik mağazasına gelen 2 kadın, önce askıda bulunan ürünleri incelemeye başladı. Bu sırada işyeri sahibinin caddenin karşı tarafında bulunan diğer dükkanına gitmesini fırsat bilen kadınlar harekete geçti. Kadınlardan biri gözetleme ve perdeleme yaparken, diğer kadın eline aldığı 6 kot şortu pazar çantasına doldurdu. Yaklaşık 1 dakika içerisinde 2 bin TL değerinde 6 kotu çalan kadınlar, hiçbir şey olmamış gibi hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra dükkanına geri gelen Hatice Düşüngülü, 6 kot şortunun yerinde olmadığını gördü. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızların yakalanması için şikayette bulunan Düşüngülü, “Burada bir kaçtır bu tür olaylar oluyor. Benim misafirim vardı, karşıya geçtim geri döndüm. Baktım 2 tane bayan askıdan şortlarımı toplamışlar. Pazar çantasına doldurup götürüyorlar. Kadınlardan bir tanesi de gözetliyor. Daha öncesinde de diğer arkadaşlarımızda da bu tür durumlar oldu” dedi.

“Arkamızı dönmeye gelmiyor”

Hırsızlık olaylarının arttığına dikkat çeken Düşüngülü, “Yapan kişiler de ihtiyaç sahibi olmadığı görülüyor. Gereğini yapsınlar, bunlar bize zarar veriyor. Benim 2 bin TL zararım var. Ben günde o kadar kazanamıyorum. Zaten esnaf zor durumda. Şarampol Caddesi'nde gözümüzün önünde bu olaylar yaşanıyor. Müşteri gibi durup çantasına doldurup gidiyor. Arkamızı dönmeye gelmiyor. Kamera görüntülerinde de net olarak görünüyor” diye konuştu.