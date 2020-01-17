Birkan Polat'ın hedefi Avrupa'da derece yapmak

Bisiklet tamirhanesinden başladığı yolculukta Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonası'nda birincilik ve European Street Freestyle Cup'ta dördüncülük kürsüsüne çıkan Red Bull sporcusu 27 yaşındaki Birkan Polat, bu yılki hedefini ise yine derece yapmak olarak belirledi.

Motosiklet Türkiye Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat, Red Bull sporcularının Antalya Belek'teki 2020 yılı değerlendirme toplantısında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Motosiklet tutkusunun, mahallesinde bulunan bisiklet tamirhanesinde ortaya çıktığını ifade eden Birkan Polat, ailesinin maddi durumu nedeniyle tamirhanede çalıştığını söyledi.

Daha sonra BMX bisikletle hareketler yapmaya başladığını belirten Polat, “Motosiklete geçiş yaptığımda ise trafiğe kapalı alanlarda farklı hareketler denemeye başladım. İnternetten izlediğim videolarla kendimi geliştirdim. Benim için motosiklet tutkusu böyle başladı. Ailemizde kimse motosiklete binmiyordu. Benim motosiklet hayatım kendi kendine başladı diyebiliriz” dedi.

"Türk bayrağını dalgalandırdı

2014 yılında profesyonel sporcu olduğunu kaydeden Polat, 2017 yılında Redbull sporcusu, 2018 yılında ise Türkiye Akrobasi Şampiyonası'nda birinci olduğunu dile getirdi. 2019 yılının verimli geçtiğini de sözlerine ekleyen başarılı sporcu, sözlerine şöyle devam etti:

“Toplam 20 organizasyonda, 35 gösteri yaptım. Bu benim için çok iyi bir sayı. Bir önceki senelere göre, bu sene 2 katı şov sayısına ulaşmış oldum. Bu da beni çok mutlu etti. 2019 yılında yapılan Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye ayağında, Avrupa dördüncülüğüne sahip oldum. Bu beni çok mutlu etti. Hayalimden birisiydi. Bu yarışlarda Türk bayrağını dalgalandıran kimse yoktu. Ben kazanarak dalgalandırdım. 2019 sezonu benim için çok iyi geçti.”

"Hedef, Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda derece"

2020 yılı için Avrupa Akrobasi Şampiyonası'na hazırlandığının altını çizen Birkan Polat, “Bu yıl motosikletimi değiştireceğim. Onların şartlarına göre motosiklet hazırlamak gerekiyor. Biz Türkiye'de zeminlerden dolayı küçük motosiklet tercih ediyoruz ama Avrupa akrobasisi bunu kabul etmiyor. Biz de büyük motosiklet hazırlayarak orada başarılı olacağız” diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu'nu örnek alıyor

Ailesinin her zaman destekçisi olduğunu da vurgulayan Polat, “Annem ilk gösteriyi yarısında gözleri kapalı izlediğini söylemişti. Bu beni duygulandırmıştı” dedi. Birkan Polat, en büyük hedefinin ise dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu gibi başarılı olmak olduğunu belirtti.