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Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu

Antalya’da bir genç, birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu.

Antalya'da bir genç, birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2166 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. 40 yaşındaki Inga Davaz, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Umut Beril'in koltukta hareketsiz şekilde oturduğunu ve uyanmadığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Beril'in hayatını kaybettiğini belirledi. Beril'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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