Bisiklet çalan iki şüpheli yakalandı

Antalya'da bisiklet hırsızlığı yapan iki şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.M, kendisine ait bisikletin çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri A.D, ve Y.E.K.'nın bisikleti çaldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Çalınan bisiklet sahibine teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.