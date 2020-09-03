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Bisiklet, engelli bireyin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bisikletin, engelli vatandaşın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisikletin, engelli vatandaşın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi ara sokaklarda meydana geldi. Muhammet Emir B. isimli çocuğun kullandığı bisiklet, 5010 Sokak'tan Manavgat Adliyesi yönüne giden yürüme engelli Ali Cantürk'ün kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletteki Ali Cantürk ve yolcu Kezban Köksal yaralandı. Kazada yaralanan Muhammet Emir B., Ali Cantürk ve Kezban Köksal, kaza yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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