Bisiklet faresi polis takibinden kaçamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 ayrı bisiklet hırsızlığına karışan şahıs, çalıntı bisikleti aracına yüklediği sırada yakalandı. Araçta yapılan aramada çalmak üzere olduğu 3 bisiklet ve 16 bin 330 TL nakit para ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince 24 ayrı “Bisiklet Hırsızlığı” ve “Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı” olayları ile ilgili şüphelilere yönelik yapılan çalışma gerçekleştirişti. Olayların şüphelisi olduğu tespit edilen İ.K. isimli şahıs ilçede kullanmakta olduğu aracına çalıntı bisikleti yüklediği esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahsa ait araçta yapılan aramada; 3 adet bisiklet ve 16 bin 330 TL nakit para, hırsızlık olaylarında kullandığı değerlendirilen hırdavat malzemeleri ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi. Hakkında adli işlem yapılan şüpheli şahıs İ.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.