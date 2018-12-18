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Bisiklet Tutkunları Akdeniz'de buluştu

Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası II.

Dağ Bisikleti Yarışı bisiklet tutkunlarını buluşturdu.


Akdeniz Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Üniversitelerarası II. Dağ Bisikleti Yarışına 12 üniversiteden toplam 76 sporcu katıldı. Yağmurlu havada 5 kilometrelik parkurda yarışan sporcular zorlu mücadelede şampiyonluk için ter döktü.


Yarışmada erkekler takım klasmanında Akdeniz Üniversitesi birinci, Ege Üniversitesi ikinci, Selçuk Üniversitesi üçüncü olurken, kadınlar takım klasmanında Ege Üniversitesi birinci, Gazi Üniversitesi ikinci, Akdeniz Üniversitesi üçüncü oldu. Erkekler bireyselde Akdeniz Üniversitesi'nden Serdar Anıl Depe birinci, kadınlar bireyselde ise Ege Üniversitesi öğrencisi Rafiye Başat birinci oldu.


Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Emre Çalışkan ve Bisikleti Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Gökhan Akkoyunlu'nun da öğrencilerin heyecanına ortak olduğu yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri takdim edildi.

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