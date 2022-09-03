Bisikleti çalınan cami imamı, hesabı öteki dünyaya bıraktı

Antalya'da geçici görevle atandığı camiye sabah namazını kıldırmak için gelen imamın bisikletini çaldılar. Namaz çıkışında bisikletini göremeyen imam, hırsıza seslenerek “Kul hakkı bu. Kul affetmedikten sonra Allah affetmiyor. Bisikleti getirmezse hakkımı helal etmem” dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki Edipzade Cami'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi geçici görevle camide imam olarak görevlendirilen Gökşin Gökçe, sabah namazını cemaate kıldırmak için bisikletiyle camiye geldi. Caminin bahçesindeki demire bisikleti bağlayan Gökçe, namaz çıkışında bisikletini göremeyince şoke oldu. Gökçe, bisikletinin çalındığı gerekçesiyle polisi arayarak yardım talep etti.

"Hakkımı helal etmem"

Her gün bisikletini aynı noktaya bağladığını belirten Gökşin Gökçe, “Sabah namazını kıldırmaya geldim, biz namazdayken götürmüşler” dedi.

Hırsıza da seslenen Gökçe, “Kul hakkı bu. Kul hakkı da Allah'ın affetmediği haklardan birisi. Kul affetmedikten sonra Allah affetmiyor. Dinimizde hırsızlığın cezası belli. Büyük bir günah. Getirirse iyi olur. Getirmezse hakkımı helal etmem. Buraya gelebilmek için tekrar bisiklet alacağım. Nerden baksanız ikinci el bisiklet bin 500 - 2 bin lira. Çoluk çocuğumun hakkını niye yedireyim” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.