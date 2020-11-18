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Bisikletiyle eve dönerken tırın altında kaldı

Antalya’nın Kepez ilçesinde alışverişini yaptıktan sonra bisikletine binip evine dönmek isteyen kişi, tırın altında kaldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde alışverişini yaptıktan sonra bisikletine binip evine dönmek isteyen kişi, tırın altında kaldı. Bisikletiyle birlikte tırın sağ ön tekerine sıkışan adam, itfaiyenin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Kazayı gören çevredeki bir vatandaş ise "Bağırma seslerimizle tırı durdurduk" dedi.


Olay, dün akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışverişini yaptıktan sonra bisikletiyle evine dönen Sedat Şafak (60), kırmızı ışıkta bekleyen 59 BB 272 plakalı tırın yanında durdu. Yeşil ışık yandıktan sonra kavşaktan dönmek isteyen Şafak, kendisiyle aynı anda hareket eden tırın altında kaldı. Kazayı fark etmeyen tır sürücüsü Ertan S., vatandaşların uyarısıyla hemen aracını durdurdu.


Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye ekibi de sevk edildi. Bisikletiyle birlikte tırın sağ ön tekerine sıkışan Şafak, itfaiye ekibinin çalışmaları sonucunda çıkarılarak hastaneye götürüldü. Şafak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tır sürücüsü Ertan S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



"Bağırarak tırı durdurduk"


Kazayı gören çevredeki vatandaşlardan Nuri Can Karadağ, "Tır ışıkta bekliyordu. Sedat Şafak'ta bisikletiyle geldi, tırı görmedi. Tır amcayı altına aldı. Bağırma seslerimizle tırı durdurduk, ondan sonra itfaiye, polisler geldi ve amcayı tırın altından kurtardılar. Amcanın bir sıkıntısı yoktu konuşuyordu. Biz tırı durdurmasaydık amca farklı bir durumda olabilirdi" ifadelerini kullandı.

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