İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisikletiyle yoldan geçerken tonlarca demirin altında kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir işyerinde tonlarca ağırlıktaki istif halindeki demir profiller henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işyerinde tonlarca ağırlıktaki istif halindeki demir profiller henüz bilinmeyen nedenle devrildi. O sırada bisikletiyle yoldan geçerken demirlerin altında bir kişi uzun uğraşlar sonunda kurtarıldı.



Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Alanya Sanayi Sitesi'ndeki Muhammed Müftüoğlu Caddesi üzerindeki demir atölyesinde meydana geldi. İşyerinde istif halinde olan tonlarca ağırlıktaki demir profiller henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen demirler kepengi kırarak yola savruldu. O sırada bisikletiyle yoldan geçen Ahmet Besili (59) demirlerin altında kaldı. Park halindeki 07 AIU 273 plakalı otomobil ve çöp konteynırı devrilen demirleri tutması Besili'nin ezilmesini önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ayağı demire sıkışan Besili'yi uzun uğraşlar sonunda kurtardı.



Kalabalık şaşkın gözlerle izledi


Toplan kalabalık olan biteni şaşkın gözlerle izlerken, bazıları ise cep telefonu kamerasına kaydetti. Sağlık ekipleri yaralı Besili'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz adamın sol ayağının kırık olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.