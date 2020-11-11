İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisikletiyle yoldan geçerken tonlarca demirin altında kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken, bir işyerinin önünde istifli halde bulunan tonlarca ağırlıktaki demir profili üzerine devrilen adam hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken, bir işyerinin önünde istifli halde bulunan tonlarca ağırlıktaki demir profili üzerine devrilen adam hayatını kaybetti.


Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Alanya Sanayi Sitesi'ndeki Muhammed Müftüoğlu Caddesi üzerindeki demir atölyesinde meydana geldi. İşyerinde istif halinde bulunan olan tonlarca ağırlıktaki demir profiller henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen demirler kepengi kırarak yola savruldu. O sırada bisikletiyle yoldan geçen Ahmet Besili (59) demirlerin altında kaldı. Savrulan demirler park halindeki 07 AIU 273 plakalı otomobilin üzerine de düşerek zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ayağı demire sıkışan Besili'yi uzun uğraşlar sonunda kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı Besili'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan adam doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Besili'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.