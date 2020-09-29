Bisikletli çocuğa çarpmamak için ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjden yola çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, park halindeki araçlara ve elektrik direğine çarptı. Kaza yapan otomobilin çarptığı römork, park halindeki bir başka otomobile de çarparak zarar verirken, otomobil sürücüsü beton direğe çarparak hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza, Sarılar Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga Salmazoğlu kullandığı 07 LPU 71 plakalı Tofaş Şahin marka otomobille, refüjden aniden yola çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı.

Kaldırıma çıkan otomobil önce kaldırımda park halindeki 07 ALF 386 plakalı otomobile, ardından yine kaldırımda bulunan römorka, son olarak da betonarme enerji nakil direğine çarptıktan sonra durabildi. Otomobilin çarptığı römork da çarpmanın şiddetiyle yine park halindeki 07 AEA 891 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Salmazoğlu ise çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Salmazoğlu, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin önünde refüjden yaya olarak çıkan çocuklar ve bisikletli çocuk olduğu, sürücünün direksiyonu kırması nedeniyle otomobilin yol kenarındaki park halindeki araca çarptığı görülüyor.