Bitki sağlığı ile ilgili kontroller tamam

Akdeniz'in en önemli tarım ilçelerinden olan Gazipaşa'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor.

Bu çerçevede sahaya inen ekipler tarafından zararlı popülasyonlarının da incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi halinde ise çiftçiler mücadele ve müdahale için uyarılıyor. Böylece oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi sağlanıyor. Kontroller ile ilgili Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz bitki sağlığı birimi entegre mücadele programı çerçevesinde kontrollerimiz gerçekleştirilmiştir. Ayrıca veteriner hekimlerimiz de hayvan sağlığı çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanında öğrencilerimizle okullarda gıda eğitimlerimiz ve gıda dedektifi olan öğrencilerimiz ile marketlerde ürün kontrollerimiz de sürüyor.” İfadelerine yer verildi.