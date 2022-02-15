Bitki üretiminden 6 milyon TL tasarruf

Yılda 600 bine yakın çok yıllık bitki üretimi yapan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 milyon TL tasarruf sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım teknikleri ve çevre dostu üretim tekniklerinden yararlanarak, alanlarda kullanılan bitkilerin budama atıklarından yeni bitki üretimi yapıyor. Gürsu Hizmet Birimi'nde bulunan 6 bin 500 metrekarelik serada yılda 600 bin adet çok yıllık bitkilerin üretimi yapılıyor.

“Budama atıkları fidan oluyor”

25 bin metrekare alana sahip fidanlıkta da yöreye uygun ağaç türlerinin üretimi yine budama atıkları ve tohumla yapılıyor. Yapılan budamalarla ağaçların ve çalı grubu bitkilerin bakımını yaparken budama artıklarını da değerlendirerek yeni bitki eldesi sağlanıyor. Yapılan üretimlerle yılda yaklaşık 6 milyon TL tasarruf sağlanıyor. Çelikler perlite dikilerek köklenmeleri sağlanıyor.

“Üretimi yapılan bitkiler”

Köklenme aşamasından sonra tüplere dikilen bitkiler gerekli büyüklüğü ulaştıklarında ise Antalya'daki park, bahçe ve refüjlere dikiliyor. Fidanlıkta çoğunlukla çalı grubundan kartopu, ruelya, alev çalısı, irisina, alternanthera, bahçe külü, çıtır taflan, yer örtücü grubundan zebrina, orman sarmaşığı, gynura, fare kulağı, kurakçıl bitkilerden cycas, kaktüs, sukulent, tıbbi aromatik bitkilerden ise santolin, lavanta, biberiye üretimi yapılıyor.