Biyokimya uzmanı doktor korona virüse yenik düştü

Antalya'da 51 yaşındaki doktor yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan 51 yaşındaki Dr. İbrahim Onur, bir süredir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs tedavisi görüyordu. 2 çocuğu olduğu öğrenilen Dr. İbrahim Onur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Onur'un Antalya'da korona virüsten hayatını kaybeden ilk doktor olduğu öğrenildi.