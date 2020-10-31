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Biyokimya uzmanı doktor korona virüse yenik düştü

Antalya’da 51 yaşındaki doktor yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Antalya'da 51 yaşındaki doktor yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.


Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan 51 yaşındaki Dr. İbrahim Onur, bir süredir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs tedavisi görüyordu. 2 çocuğu olduğu öğrenilen Dr. İbrahim Onur yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Onur'un Antalya'da korona virüsten hayatını kaybeden ilk doktor olduğu öğrenildi.

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