Biyolojik mücadele için Korkuteli'de patates yetiştirilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Korkuteli Osman Kalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirmek üzere 4 ton patates teslim edildi. Kooperatifin yetiştireceği patatesler Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak, avcı böcek üretiminde kullanılacak.

Antalya genelinde bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi, tarımsal üretimin ilçe ve mahallelerde arttırılarak sürdürülmesi ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla kooperatiflerle de işbirliği yapılıyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Osman Kalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirmek üzere 4 ton patates teslim etti.

“Kooperatifle işbirliği yapıldı”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı son olarak Korkuteli Osman Kalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliğine gitti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda biyolojik mücadele için faydalı böcek üretiminde kullandığı patatesler, artık sözleşmeli üretim modeliyle Korkuteli Osman Kalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından yetiştirilecek. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bu amaçla üreticilere tohumluk patates yardımı yaptı. Kooperatif üyelerinin yetiştireceği patatesler, Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak, avcı böcek üretiminde kullanılacak. Patatesleri Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden teslim alan Korkuteli Osman Kalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri yöre halkını ve çiftçinin desteklenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.