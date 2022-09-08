Antalya'nın Aksu ilçesinde 35 bin dekar örtü altı alanda domates ekimi yapılıyor. Fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler, bu yıl domates satış fiyatlarının 15 TL olmasını bekliyor.

Domates rakamlarının yüksek olacağına karşı söylentilere tepki gösteren üretici Salih Gümüş, piyasada domates fiyatları hakkında uçuk rakamların dile getirildiğini, bu sene domates 10 TL- 15TL olması halinde üreticiyi kurtaracağını söyledi.

Aksu ilçesi Fatih Mahallesi'nde 12 dekar alanda domates biber üreticiliği yapan Salih Gümüş, “Domates rakamları hakkında söylentiler var. Domates bu sene 50 TL olacak diye. Fiyatlarla ilgili bir düşüncemiz yok şu an. Biz yetiştiriciyiz. Üretici olarak çok uçuk rakamlar değil de geçen sene üretim koşuluna göre bu sezon her şey çok arttı. Fiyat olarak 10 TL- 15 TL'ye satılırsa bizi kurtarır” dedi.

“Ürünler analizden dönmüyor”

Biyolojik mücadeleyle üretim konusuna da değinen Salih Gümüş, “Aksu'da 12 dekar alanda biber ve domates üretimi yapıyorum. Domates üretiminde biyolojik mücadele ürünleri kullanıyorum. Daha önce ilk denemesini yapmıştım, şimdi ikinci denememiz. İlk denememizde yılda yani domates sezonunda 25 ilaçlama yaparken, biyolojik mücadeleyle 3 ilaçlamaya kadar düştü. Bizim amacımız gıdamızı temiz üretmek, insan sağlığını korumak ve ihracata iyi ürün sağlamak için yapıyoruz. Biyolojik mücadeleyle üretilen ürünler daha sağlıklı diye düşünüyorum. Önceden kullandığımız zararlı ilaçların kullanımını azalttık. İhracata ürün verirken bu ürünler analize gidiyor. Analize içimiz rahat bir şekilde gönderiyoruz ve zaten temiz çıkıyor” şeklinde konuştu.