Böbrek ve lenf kanseri olduğunu öğrendi, ikisini de aynı anda yendi

Antalya'da istemsizce 15 kilo kaybının ardından hastaneye başvuran Gürsel Acar, şans eseri öğrendiği iki kanseri de aynı anda yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep'te yaşayan 59 yaşındaki Gürsel Acar, 2021'in Haziran ayında birden 15 kilo kaybetti. Bir süre sonra aşırı terleme ve sol tarafında da ağrı başladı. Memorial Antalya Hastanesi'ne başvuran Acar'ın tomogrofi sonucunda böbreğinde şüpheli bir kitle görüldü. Ardından detaylı ultrason muayenesinde Uz. Dr. Murat Oynak böbrekte tümör olduğunu, aynı zamanda lenf bezlerinin de normalden büyük olduğunu fark etti. Uz. Dr. Oynak böbrekten parça alırken, hastayı da PET/ CT çekilmesi için Medstar Antalya Hastanesi'ne yönlendirdi.

Bir de lenfoma olduğunu öğrendi

Yapılan PET/ CT Nükleer Tıp Bölümü'nden Prof. Dr. Akın Yıldız tarafından incelenirken, hastadaki lenf bezlerindeki büyümelerin böbrek kanseri ile ilgili olmadığı anlaşıldı. Hastada aynı zamanda lenf kanseri olabileceği düşünüldü. Bu kez de lenf için biyopsi yapıldı ve sonucunda Hodgkin lenfoma olduğu anlaşıldı. Gürsel Acar, Hematoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Burak Deveci'ye yönlendirildi. Bu sırada böbrekten alınan biyopsi sonucu da kötü huylu çıkan hasta, aynı anda Hodgkin lenfoma ve böbrek kanseri olduğunu öğrendi.

Tek seans kriyoablasyon ile böbreğindeki tümör tamamen donduruldu

Gürsel Acar'a böbreğindeki tümör için Girişimsel Radyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Murat Oynak tarafından tek seans kriyoablasyon uygulaması yapıldı. Ardından Uz. Dr. Burak Deveci tarafından 12 kürlük kemoterapi tedavisi başlandı. Gürsel Acar yaşadığı süreç ile ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

“Sadece böbreğim ağrıyor diye geldim ve hem böbrek kanseri hem de lenfoma olduğumu öğrendim. Tedavilerden sonra çok şanslı olduğumu anladım. İkisi de en başında fark edilmişti ve anında tedavisi uygulandı. Kriyoablasyonda hiçbir şey hissetmedim, evimde yatıyormuş gibi acı duymadan bir işlem yapıldı ve tümör donduruldu. Lenfoma için de aldığım tedaviden sonra tamamen sağlığıma kavuştuğumu öğrendim. Çok mutluyum.”

“Tümör lehine bir sonuç ile karşılaşmadık”

Gürsel Acar'a kriyoablasyon işlemini gerçekleştiren Uz. Dr. Murat Oynak, böbrek kanseri vücudun başka bir bölgesine yayılmadığı için tıbbi onkoloji bölümüyle de görüşerek kriyoablasyonu uygun gördüklerini belirterek, “Hastamızın sol böbreğindeki kitleye tamamına yanıt vereceği şekilde dondurma işlemi yaptık. İlk ay, 3, 6. ve 1. yıl kontrollerinde herhangi bir nüks olmadığını gördük. Ablasyon sahası şu anda tam istediğimiz gibi. Sadece ölü doku var ve tümör lehine bir durum ile karşılaşmadık. Hastamızın böbrek kanserinden tek seansta ameliyatsız kurtarmamız bizi çok mutlu etti, kendisine uzun sağlıklı yıllar dilerim” dedi.

İki kanseri de aynı anda yendi

Gürsel Acar'ın Hodgkin lenfoma tedavisini gerçekleştiren Uz. Dr. Burak Deveci, hastanın tedaviye yanıtının çok iyi olduğunu söyleyerek, “Hastamız iki hastalığı aynı anda öğrenmişti. Çok şanslı ki iki hastalığın tedavisine de çok iyi yanıt verdi. 12 kürde tamamlanan kemoterapi tedavisinden sonra kontrol biyopsisi yapıldı. Tamamen sağlığına kavuşmuş görünüyor. 5 yıl takibi devam edecek” dedi.