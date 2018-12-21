Böcek, Akşener ile görüştü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara'da görüştü.

Konyaltı Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Ankara'da ziyaret etti. Böcek, İyi Parti Genel Merkezi'ndeki ziyareti twitter sayfasından paylaştı. Böcek, "Ankara'da İYİ Parti Genel Genel Başkanı Sayın @Meral Aksener'i ziyaret ettim. Kendilerine vermiş oldukları destekten ötürü teşekkürlerimi sundum. Antalya'yı ittifakın adayı olarak, hep birlikte kazanacağımızı ilettim" dedi.