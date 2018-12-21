İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Böcek, Akşener ile görüştü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara’da görüştü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara'da görüştü.


Konyaltı Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Ankara'da ziyaret etti. Böcek, İyi Parti Genel Merkezi'ndeki ziyareti twitter sayfasından paylaştı. Böcek, "Ankara'da İYİ Parti Genel Genel Başkanı Sayın @Meral Aksener'i ziyaret ettim. Kendilerine vermiş oldukları destekten ötürü teşekkürlerimi sundum. Antalya'yı ittifakın adayı olarak, hep birlikte kazanacağımızı ilettim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.