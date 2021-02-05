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Böcek: " Antalyaspor'a desteğimiz devam edecek"

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Öncelikle geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yılmaz ile ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, 9 Şubat 2021 Salı günü gerçekleştirilecek olan Antalyaspor A.Ş. Genel Kurulu ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.



Böcek: " Desteğimiz devam edecek"


Antalyaspor'u her zaman çok yakından takip ettiğini ve başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Başkan Böcek, “Antalyaspor'umuzun her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmayı sürdüreceğiz. Yeni oluşacak yönetime şimdiden başarılar dilerim. Onların da yanında olacağız, desteğimizi vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Antalyaspor'umuzun bütün projelerine imkanlarımız çerçevesinde katkı koymayı sürdüreceğiz” dedi. Başkan Yılmaz da bu destek sözünün önümüzdeki dönem için kendilerine büyük güven verdiğini belirterek teşekkürlerini iletti. Ziyaret, Başkan Böcek ve Başkan Yılmaz'ın günün anısına çektirdiği fotoğrafla sona erdi.

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