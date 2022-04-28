Böcek: "Asgari ücret alamayan vatandaş da, aynı bölgeye gelip villa yapan vatandaş da suya 9 lira ödüyor. Bunun dengelerini kuracağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadir Gecesini Evliyalar Diyarı Elmalı'da vatandaşlarla birlikte idrak etti. 5 bin kişiyle iftar yapan Başkan Böcek, STK ve muhtarlarla da buluştu. Başkan Böcek, 19 ilçenin kırsal bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların aboneliklerinde düzenleme yapacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Cavit Arı, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları, daire başkanları ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile birlikte inanç merkezi Elmalı'ya çıkartma yaptı. Başkan Böcek'in Elmalı programının ilk durağı Tekke Köyü Abdal Musa Türbesi oldu. Başkan Böcek, Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Özer, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Alevi Dedesi Hüseyin Eriş ile birlikte dua etti. Ziyarette Dernek Başkanı Hüseyin Eriş, Başkan Muhittin Böcek'in sağlığı için adak kesti.

“Çözüm adamıyız”

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Kadir Gecesini Elmalı'da hemşerileri ile geçirmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Böcek, STK ve muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Kurallı, kimlikli, kent hedefiyle göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Böcek, “Her ilçemizde muhtarlarımız, STK'larımız ile bir araya geliyoruz. Antalya'da 913 muhtarımız var. İlçe ilçe gezerek, tüm muhtarlarımızın taleplerini dinleyerek, kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Siz bizim vatandaşlarla aramızda köprü vazifesi görüyorsunuz. Bizim çalışma arkadaşımızsınız. Ben sizin verdiğiniz oyları beş sene namusum gibi beş sene koruyacağıma söz verdim. Biz çözüm adamıyız. Siz hizmet etmek boynumuzun borcudur. Sevgi varsa çözümde var” dedi.

“Doğalgaz gelecek”

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçeleri kapsayan mezarlık bakım ve onarım ihalesine çıktıklarını belirten Başkan Böcek, Elmalı'nın da 60 mahallesinde bulunan 118 mezarlığın öncelikli hizmetlerinin yerine getireceğini söyledi. Tarıma büyük önem verdiğini anlatan Başkan Böcek, “Özellikle üretim konusunda çiftçimizin her daim yanındayız. Öncelikle üretimle ilgili fidan dağıtımı, fide, hamur yoğurma makinası, üzüm sıkma makinası, süt tankı gibi ne yapılması gerekiyorsa veriyoruz. Elmalı'ya doğal gazı da getireceğiz” dedi.

“Hayvancılık aboneliğinde düzenleme”

ASAT'ın abonelikleri konusunda hayvancılıkla uğraşan çiftçilere özel bir düzenleme yapacaklarının altını çizen Başkan Böcek, “Millet İttifakının 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunu taahhüt ettik, çiftçimizin mazotunu, gübresini enerjinin KDV'si ÖTV'si düşürülsün dedik, yapılmadı. ASAT'ın geçen yıl 22 milyon gelen su faturası bu yıl 62 milyon geldi. Temmuz ve Ağustos'u düşünemiyorum. Kepez bölgesinde asgari ücret alamayan vatandaş 9 lira ödüyor. Ama buraya gelip villa yapan vatandaşımız da 9 lira ödüyor. Bunun dengelerini kuracağız. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tonajını 15 den yukarıya çıkaracağız. Hayvancılıkla ilgili ekstra bir durum var. Değerlendireceğiz. 19 ilçemizde kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın aboneliklerini düzelteceğiz. Biz bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“İftar ve sahur yaptı”

Başkan Böcek, muhtar buluşmasının ardından Elmalılı hemşerileri ile iftar sofrasında buluştu. Ramazan Ayı'nın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın yaşandığı en müstesna aylardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek Elmalılı vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramını da kutladı. Başkan Böcek, Elmalılı hemşerilerini 6-7-8 Mayıs tarihlerinde Aksu İlçesi Solak Mahallesinde gerçekleşecek olan Yörük Türkmen Festivaline davet etti. Başkan Böcek, iftar sonrası Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşların akın ettiği Elmalıda esnaf ziyareti de yaptı. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Böcek, daha sonra teravih ve sahur programına katıldı.