Böcek, Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatını inceledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike'de inşaatı yükselen Eroğlu Nuri Cami inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, 500 kişilik Eroğlu Nuri Cami'nin Ramazan Ayı içerisinde bitirmeyi ve bayram namazına yetiştirmeyi planladıklarını söyledi.

Finike'nin en güzel noktalarından birine inşa edilen Eroğlu Nuri Cami'sinde çalışmalar sona yaklaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekibiyle birlikte Finike Limanı'nın üst kısmında yer alan ve sahile hakim bir konumdaki cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkilileri çalışmalar hakkında Böcek'i bilgilendirdi. Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle, taştan ve hiç çimento kullanılmadan inşa edilen Eroğlu Nuri Cami'ndeki çalışmanın yüzde 80 seviyesine geldiği belirtildi.

Başkan Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin de desteği ile çalışması hızla devam eden Eroğlu Nuri Cami'nin Ramazan Ayı içerisinde tamamlanacağı müjdesini verdi. Böcek, “Allah'ın izniyle camiyi bayram namazına yetiştirmeye çalışacağız. Müteahhidimizin parasını ödemeye devam ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

Finike'nin siluetini de değiştiren Eroğlu Nuri Cami, 2 bin 400 metrekarelik parsel üzerinde 250 metrekare inşaat alanına sahip ve 500 kişilik. Cami alanı içerisinde 1 adet revak, 1 adet imaret, 1 adet şadırvan ve 1 adet abdesthane yer alıyor.