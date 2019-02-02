Böcek : " Her zaman Manavgat halkının yanında olacağım"

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ve CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Manavgat'ta esnaf ziyareti yaptı. Gezi sonrasında konuşan Muhittin Böcek, “Her zaman Şükrü Başkanın ve Manavgat halkının yanında olacağım” dedi.

Böcek: " Ben sen yok biz varız"

Başkan Böcek ve Başkan Sözen, Manavgat'ta birlikte Zübeyde Hanım Caddesi esnafını ziyaret etti. Cadde üzerindeki işyerlerine tek tek girerek vatandaşların ellerini sıkan Muhittin Böcek, Sözen ve kendisi için destek istedi, sorunlarını dinledi.Gezi sonrasında konuşan Muhittin Böcek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Antalya, dünyanın en güzel yeridir” ve en güzel ilçelerimizden birisi de Manavgat'tır. Burada da güzel bir kardeşim, Belediye Başkanımız Şükrü Başkanımız var. Biz büyük bir aileyiz. Ben buradan hen geçişimde Şükrü Başkanımı ararım. Alanya'daki programımız vardı. “Esnaf ziyaretlerimiz var” diye söyleyince hemen uğrayalım ve başarı dileklerimizi iletelim dedik. Sağ olsun birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın gözlerinin içini okuyabiliyoruz. Bu yüzden çok da m" dedi.

Her zaman Şükrü Başkanın yanında ve Manavgat halkının yanında olacağını söyleyen Böcek " hep söylüyoruz 'Sen ben yok, biz varız. İnşallah Mart ayının sonu bahar olacak' diyoruz. Az bir süremiz kaldı. İnşallah Manavgat'ta da daha da çok çalışmalar yapacağız. Şükrü Başkanımıza başarılar diliyoruz. " deye konuştu.