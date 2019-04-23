Böcek, koltuğunu çocuk başkana bıraktı

Sınıf Öğrencisi Berrak Esba'ya bıraktı. Çocuk Başkan, Antalya Valisi koltuğuna oturan Çocuk Vali İlayda Oya Büyükbodur'un telefondan park bahçeler ve geri dönüşüm kutuları talimatlarını dinleyip, en kısa sürede gerçekleştirileceğine yönelik söz verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna, Hüseyin Ak İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Berrak Esba oturdu. Başkanlık makamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından karşılanan Başkan Berrak Esba, makamında Atatürk'ün, “Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizlersiniz” sözüyle konuşmasına başladı.

Başkan Esba: "Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı, sevgi ve hürmetle andığını söyleyen Başkan Esba, “Yokluklar ve güçlükler içerisinde verdiği İstiklal mücadelesi yolunda, demokratik yaşamın ilk adımı olan büyük millet meclisinin açıldığı bu özel günü çocuklarına bayram olarak hediye eden bir milletin evladı olmaktan gurur duyduğumu da belirtmek istiyorum. Tüm çocukların çocuk bayramını kutluyorum” dedi.

Başkan Böcek:"Tüm daire başkanları ve müdürler emrinizdedir"

Başkanlığın Esba'ya çok yakıştığını dile getiren Muhittin Böcek ise, günün önem ve anlamına dikkat çekti. Böcek, 99 yıl önce bu özel günü geleceğin teminatı çocuklara armağan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını, önlerinde de saygıyla eğildiğini ifade etti.

Park bahçeler ve geri dönüşüm arttırılsın talimatı

Ardından Başkan Esba ve çalışma arkadaşlarına başarılar dileyen Böcek, tüm daire başkanları ile amirlerinin minik başkanın emrinde olduğunu söyledi.

Konuşma sırasında Antalya Valisi koltuğuna oturan Çocuk Vali Ömer Çağıran İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi İlayda Oya Büyükbodur tarafından telefonla aranan Başkan Esba, vali hanımın park ve bahçeler ile sıfır atık çalışmasına dair geri dönüşüm kutularının arttırılması yönündeki talimatını en kısa sürede gerçekleştireceğine dair söz verdi.