Böcek:" Oy vermedi diye kimseyi cezalandırmayacağız"

Siyasi partilerin Antalya'da 19 ilçeyi de almak istediğini söyleyen Millet İttifakı CHP Büyükşehir adayı Muhitti Böcek, “ Hangi parti olursa olsun, doğru olan budur. Diyelim ki herhangi bir ilçe Cumhuriyet Halk Partili ya da İYİ Partili değil, o ilçeyi asla cezalandırmayacağız. Çünkü oradaki insanlar, bizim vatandaşlarımız. Onları asla ötekileştirmeden doğru olanı yapacağız. Gittiğimiz yerlerde vatandaşlar ‘caddeyi geri verecek misiniz?' diye soruyorlar. Tabi ki vereceğim. Ben oraya, Antalya'daki birliği ve beraberliği getireceğim. Görüşü ne olursa olsun. Ben 20 yıldır hiçbir zaman zabıtamı gönderip, siyasi görüşü nedeniyle cezalandırmadım” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve Konyaaltı Belediyesi mevcut Başkanı Muhittin Böcek, Yörük Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (YÖRSİAD) düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda, Konyaaltı ilçesinin eski ve yeni halinin kıyaslandığı ve Böcek'in ilçeye kazandırdığı hizmetlerin görüntüsü izletildi. Projelerini anlatan Böcek, seçim çalışmaları için 98 gündür koşturduklarını ifade etti. 25 yıllık siyasi hayatında ayrım gözetmeksizin vatandaşların derdine derman olarak yola çıktığını dile getiren Böcek, 98 günde çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veren vatandaşlarla karşılaştığını söyledi.

“Dertlerimiz aynı”

Böcek, “Dertlerimiz aynı. Antalya turizmin ve tarımın başkentidir. Ama biz tarımın sıkıntıda olduğunu görüyoruz. Gittiğimiz 913 mahallede inanın yaşlı teyzelerimizle beraber duygusal anlar yaşıyoruz. Onların mevlidini okutacağını, düğün yapacağı, ya da parti başkan yöneticileri gittiğinde toplantı yapacakları yerleri yok. Ama yapsak planlı da değil. İşte bizim planlı dediğimiz şey budur. Antalya hepimiz için önemli. 50 yıllık bir öngörüyü söylüyoruz. Antalya'da 150 gündem maddesi olur, 100 tanesi plan tadilatı olur. Geçmiş dönemden beri plansız alanlarla davaların devam ettiği yerleri sizde biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın memnun olacağı projeleri yapmak zorunda olduklarını kaydeden Muhittin Böcek, esnafların ekonomik krizine değindi. Kentte ulaşım sıkıntısı olduğunu söyleyen Böcek, 19 ilçede ulaşımla ilgili problemlerin çözüme kavuşturulacağı sözünü verdi. Böcek, Alanya'dan Gazipaşa'ya giden otobüsün olmadığını, bunun da yapılacağını da sözlerine ekledi.

19 ilçeyi almak isteriz

Siyasi partilerin 19 ilçeyi de almak istediğini söyleyen Böcek, “Bu hangi parti olursa olsun, doğru olan budur. Diyelim ki herhangi bir ilçe Cumhuriyet Halk Partili ya da İYİ Partili değil, o ilçeyi asla cezalandırmayacağız. Çünkü oradaki insanlar, bizim vatandaşlarımız. Onları asla ötekileştirmeden doğru olanı yapacağız. Gittiğimiz yerlerde vatandaşlar ‘caddeyi geri verecek misiniz?' diye soruyorlar. Tabi ki vereceğim. Ben oraya, Antalya'daki birliği ve beraberliği getireceğim. Görüşü ne olursa olsun. Ben 20 yıldır hiçbir zaman zabıtamı gönderip, siyasi görüşü nedeniyle cezalandırmadım” dedi.

“Biz böyle öğrendiğimiz için yapılanlar gerçekten üzüyor”

Projeleri üzerinden çeşitli söylemlerde bulunulduğuna değinen Böcek, “Projelerimizle ilgili zaman zaman troller oluşuyor. ‘Bizim projeydi' gibi troller oluşuyor, biz yapmamaya çalışıyoruz. 'Muhittin Böcek sen Konyaaltı'na 20 yıldır çivi mi çaktın da büyükşehire aday mı oluyorsun?' dediklerinde zaten bir şey demeye gerek yok. Konyaaltı'nın eski halini gördünüz, şimdi ise güzel bir Konyaaltı var. Ama elbette şu üzüyor; siyaset nezaket kuralları içerisinde yapılmalı. Sayın Menderes Türel başkanımız projelerini açıklamadan bir gün önce noterden projelerimin tamamı tasdiklidir. Siyasette 25 yıllık deneyim kolay değildir arkadaşlar. Her dönem siyasi rakiplerimiz olur. Şunu da belirmek istiyorum benim eski rakip belediye başkanı adaylarım da oldu. Bugün de devamlı görüşürüz, sürekli olarak da bir araya geliriz, sohbet ederiz. Biz böyle öğrendiğimiz için son zamanlarda yapılanlar gerçekten üzüyor” ifadelerini kullandı.

Antalyaspor için koşturmaya devam edeceğim

Konuşmasında Antalyaspor'a da değinen Muhittin Böcek, Antalyaspor'un tüm kentin takımı olduğunu belirterek " Yöneticiler ekip arkadaşımızdan, partilimizden olsun diye bakmamamız lazım. Antalyaspor herkes için bir değerdir. " dedi.

Antalyasporun daha öncede Atatürk Stadı'ndaki maçlarının gündüz oynandığını söyleyen Böcek " Çünkü aydınlatmamız yoktu. Benim Ana Vatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nda Ersin Taranoğlu bakanımız geçici olarak spordan sorumlu bakan olmuştu. Yanına giderek, aydınlatmamızın olmadığını söyledim. 6 ay içerisinde Atatürk Stadı'nın aydınlatmasını yaptırmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Antalyaspor'da pazartesiden sonra ne yönetimim, ne akrabam, ne bir iş ortağım, buna benzer kimse olmayacak. Antalyaspor'u iyi yönetecek başkanımız ve kıymetli sizler gibi iş dünyasının sevilen insanlar katkı koymuş insanlar olacak. Antalyaspor için de Muhittin Böcek koşmaya devam edecek” dedi.

“Yardımlar açıktan yapılmamalı”

Büyükşehir Belediyesi'nin 20 bine yakın vatandaşa yardım ulaştırdığını söyleyen Böcek yardım yapılan kişilere Muhittin Böcek'e oy vermemelerinin tenbih edildiğini ileri sürdü. Basın önünde hiçbir vatandaşımızı rencide etmedik. Ben annem babam adına 4 çocuk okuturum, hayrını uçurmam. Oğlum isimlerini bilmez. İşçilere telefon açılıyor, ‘Aman Muhittin Böcek'e oy vermeyin gelirse sizi kovar' deniliyor. Ben hayatım boyunca kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Ben siyasi görüşünden dolayı bir iş yerini bile kapatmadım. Bunları bir kenara bakıyorum. Geçtiğimiz günlerde Sayın Menderes Türel Başkanımız ve AK Parti İl Başkanı, ‘Muhittin Böcek mal beyanını neden açıklamıyor' diyor. Allah Allah, Muhittin Böcek'in mal beyanı tam 20 yıldır rutin yapılması gereken büyükşehir belediyemize verilir. Sayın Türel'de var, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nda da vardır." dedi.

"Mustafa Böcek adına 107 dönüm yerimiz var"

17 senedir muhalefette olduğunu, geçen döneminde oturduğu binanın bile ölçtürüldüğünü söyleyen Böcek " Konyaaltı'nda tek tapu Mustafa Böcek adına 107 dönüm yerimiz vardır. Antalyalı Muhittin Böcek'i tanır. Sizin bakanınız Antalya'ya geldiğinde bütün hayırseverlerin arasında beni çağırarak, Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi'nin bulunduğu yerin bugün 50 trilyon değerinin olduğunu söyledi. ” dedi.