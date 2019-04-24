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Böcek, “Seçim öncesi ne söylediysek yapacağız”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ilçelerdeki ilk resmi ziyaretini Gazipaşa ilçesine gerçekleştirdi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Böcek, “Azim ve kararlılıkla çalışarak seçim öncesi ne söylediysek yapma gayreti içerisinde olacağız” dedi.


31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçelere yönelik teşekkür ziyaretlerine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bu kapsamda ilk ziyaretini Gazipaşa'ya yaptı. Başkan Böcek, Gazipaşa Belediyesi'ni ziyaretini ardından, 12. Gazipaşa Tarım Fuarının açılışına katıldı. Antalya'nın turizmin ve tarımın başkenti olması dolayısıyla bu iki konuya özel önem vereceklerine dikkat çekerek “Gazipaşa'da da hem tarım hem turizm anlamında yapmamız gereken ne varsa yapacağız” diye konuştu.



Başkan Yılmaz'a başarı diledi


Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı ziyaret ederek görevinde başarılar dileyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Millet İttifakının ilçe başkanları başta olmak üzere Gazipaşa'da kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte oy veren, vermeyen herkesin belediye başkanı olacağını söyleyen Başkan Böcek, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın şahsında meclis üyelerine ve çalışma arkadaşlarına da başarılar diledi. Başkan Böcek, Gazipaşa ile ilgili yapılması gereken ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarını ifade ederek, “Seçim öncesi ne söylediysek hepsini birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.



Gazipaşa Belediye Başkanı teşekkür etti


Herkese eşit hizmet sunma gayreti içerisinde olacağını söyleyen Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da Başkan Böcek'e ziyareti için teşekkür ederek, “Başkanımla çok uyumlu, çok güzel bir çalışma sergileyeceğimize inanıyorum. Sağ olsun başkanım da her sözünde bize bu desteği vereceğini söylüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



Yerelden kalkınma hamlesinin odağı tarım


Başkan Böcek, Gazipaşa Belediyesi ziyaretinin ardından Gazipaşa 12. Tarım Fuarı'nın açılışına katıldı. Fuarın açılışını Başkan Böcek, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar birlikte gerçekleştirdi. Başkan Böcek fuarın açılışında yaptığı konuşmada “Yerelden kalkınma hamlemizin en önemli odağı tarım olacaktır. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sulama, gübre gibi konular başta olmak üzere tarıma yönelik katkılar sunacağız. Gazipaşa'dsa da muz ve avakado gibi ürünlerimize sahip çıkmak adına çalışmalar yapacağız. Gazipaşa'da hem tarım hem turizm anlamında gereken ne varsa yapacağız” diye konuştu.


Esnafı ziyaret etti


Başkan Böcek Gazipaşa'da ayrıca esnaf ziyareti de yaptı. Esnafa hayırlı işler dileyip destekleri için teşekkür eden Başkan Böcek, “ Birlikte başaracağız, birlikte yapacağız” mesajı verdi.

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