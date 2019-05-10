Böcek,” Su ve ekmekle siyaset yapmayız”

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü(ASAT) genel kurul toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, meclis toplantısının ardından yapıldı. Toplantı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi. Genel kurulun 14 maddesinin görüşüldüğü sırada MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, değerli bir kurum olan ASAT'ın siyaset üstü tutulması gerektiğini söyledi. Böcek, bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminin ASAT borçları hakkında açıklama yaptı.

"ASAT'ın borcu"

ASAT'ın 78 milyon elektrik borcu olduğunu ve bununla ilgili ödeme planlarının yapıldığını dile getiren Böcek, “ Bunu ASAT'ı siyasete alet etmediğimizi söylemek için söyledim. Ağustostan beri elektrik parası ödenmemiş. CK yönetimine söyledim. “Ağustostan beri elektrik parası almadınız, biz geldik diye elektrik kesilmesiyle ilgili bir konu oldu.” Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Hiçbir zaman halkın su ve ekmeğiyle siyaset yapmadığımızı bilin istiyorum.” açıklamasını yaptı. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.