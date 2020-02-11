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Böcek'ten grevdeki işçilere sürpriz ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerinin, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmadığı gerekçesiyle başlattıkları grev alanına sürpriz bir ziyarette bulundu.

Belediye çıkışı işçilerin yanına gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in işçilerle bir süre sohbet ettikten sonra perşembe günü için görüşme sözü verdiği bildirildi.


7 işçi grevin 200'üncü gününde Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısının başladığı saatlerde belediye önündeki aydınlatma direğine kendilerini zincirledi. Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil aynı zamanda açlık grevi de başlattıklarını ve toplu sözleşme imzalanıp işten çıkartılan işçiler geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.


Grubun eylemi devam ederken akşam saat 19:45 sıralarında ise sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Belediyeden ayrılan Başkan Böcek, grubun yanına gelerek işçilerle bir süre sohbet etti. Eylemcilerin taleplerini Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil'den dinleyen Başkan Böcek, perşembe günü için görüşme sözü verdi.


Muhammed Talha Kandil, Başkan Muhittin Böcek'e sendika olarak taleplerini ilettiklerini, perşembe günü için görüşme sözü aldıklarını belirterek " Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlıyoruz. Sözleşme imzalanıncaya kadar greve devam edeceğiz" dedi.

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