Boğaçay ve Konyaaltı Sahili'nin geleceğini halk belirleyecek

Boğaçayı'nın son durumu hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Cem Oğuz, Boğaçayı'nın yatağına dokunmadan düzenleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Oğuz, Boğaçay ve Konyaaltı Sahili'nin geleceğini vatandaşlarının vereceği kararın belirleyeceğini bildirdi.

Oğuz, belediyede düzenlediği basın toplantısında Boğaçayı'nın tarihçesini anlatarak, durum değerlendirmesinde bulundu. Boğaçayı'nın taşkın konusunda önemli bir havza olduğuna dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Cem Oğuz, çayın kentin içme suyunun alındığı yer altı su kaynaklarına sahip olduğunu bildirdi. Oğuz, Boğaçayı'nın taşkın ve içme suyunun yanı sıra, Konyaaltı plajlarının kumunun beslenmesi konusunda da önemli rol oynadığını kaydetti. Cem Oğuz, Boğaçayı'nda geçmişte yapılması planlanan ve yapılan projelere de değindi.

Projenin mali boyutunu ele alan Oğuz, “Yapılan 10 ihale sonucu 130 milyon 862 bin 631 TL'lik bedel ödendi. 8 aylık gider de ise toplam 1 milyon 400 bin TL'ye yakın işletme gideri ödendi” dedi.

“Antalya deniz süpürgesiyle tanıştı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sayesinde Antalya'ya deniz süpürgesi geldiğini ifade eden Oğuz, “Deniz süpürgesi, doğaya zarar vermeden atıkları toplayan bir tekne. Antalya bununla tanıştı. Bugün çalışmalara başladık” diye konuştu.

Cem Oğuz Antalyalılara seslenerek, “Dünyaca ünlü 6 buçuk kilometrelik Konyaaltı Sahili'ni mi tercih ederseniz, yoksa küçücük göleti mi istiyorsunuz? Küçücük suyun kente ne yararı olabilir? İkisini birden istiyoruz derseniz maliyeti söyleyeceğim. Antalyalı, ‘Bu kadar parayla bu göleti istiyoruz' derse, bunu belediye olarak yapmaya hazırız ama bu para Antalyalıların cebinden çıkacak” dedi.

“Yatağa dokunmuyoruz”

Boğaçayı'nın yatağına dokunmadan düzenleme çalışmalarına başladıklarını bildiren Oğuz, “Yatağa dokunulmayacağını mühendislerimiz öngörüyor. Daha önce dokunduk, cevabımızı aldık. Projeye devam ediyoruz. Kenar çevre düzenlemesiyle düşük maliyetleriyle, belediyenin imkanlarıyla Antalyalılara kazandıracağız. Hedefimiz, 1 kışın geçmesini bekleyerek, 2 buçuk metrenin kendiliğinden dolmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.