Boğaçayı açılışa hazır

Karadenizli işadamlarıyla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Boğaçayı Projesi'nin birinci etabının açılışa hazır olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı uygun olursa 27 Ocak Antalya programı kapsamında açmayı planladıklarını söyledi. Türel, Antalya'ya son 5 yılda 12 milyarlık yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Karadenizli Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Karadenizli işadamlarına Antalya'da yaşamayı ve çalışmayı tercih ettikleri için hemşerilerim diye seslenip teşekkür eden Başkan Türel, yapılan hizmetleri anlattı. Antalya'da hayal edilemeyecek projeleri gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Türel, Antalya'nın geçmiş dönemde hizmet konusunda sınıfta kaldığını söyledi. Türel kendi belediye başkanlığı döneminde 11 köprülü kavşak yaptığını şimdi bu sayının 50'ye çıktığını belirterek, 11 km raylı sistemi de 55 km'ye çıkardıklarını söyledi. Antalya'da son 5 senede büyükşehir olarak 12 milyar yatırım rekoru kırdıklarını belirterek “Antalya bizim dönemimizde refah kazanmış. İşsizliğe çözüm bulmuşuz. Şu anda raylı sistem şantiyesinde 1500 tane işçi kardeşimiz çalışıyor, ekmek yiyor” dedi.

Boğaçayı'nda bahar görselliği

Boğaçayı birinci etap rekreasyon alanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı uygun olursa 27 Ocak Antalya programı kapsamında açmayı planladıklarını belirten Başkan Türel, bataklık halindeki Boğaçayı'nın muhteşem bir görünüme kavuştuğunu, şimdiden bahar görselliği yaşandığını söyledi. Boğaçayı'nda özellikle taşkın önlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Türel, Antalya'da geçtiğimiz ay yağan yüzyılın en şiddetli yağışında bile sıkıntı yaşanmadığına dikkati çekti. Başkan Türel, “Ben de oraya yakın oturuyorum. O yağışta gecenin bir yarısında bir kesim elinde cep telefonu ile taşkın olacak mı diye bekledi. Hüsranla evine döndü. Acaba Menderes Türel'in yaptığından bir sorun yakalar mıyız diye düşündüler. Eskiden metrekareye 50 kg yağış yağdığında itfaiyeye ve ASAT'a 300-400 ihbar gelirdi. Bu yaptığımız alt yapı yatırımları sayesinde artık sıkıntı yaşanmıyor” şeklinde konuştu.

10 bin kişi iş sahibi olacak

Antalya hayrına yapılacak her hizmeti alkışladığını belirten Başkan Türel, “Antalya'nın kazanmasını maalesef istemeyen çevreler olabilir. Kim güzel bir şey yaparsa hangi siyasi parti olursa olsun ben alkışlarım. Tebrik de ediyorum. Ama bir kesim Antalya'da acaba olumsuz bir şey olsa mutsuzluğundan mutlu olur muyuz diye beklenti içinde. Şükürler olsun bu fırsatları biz vermedik” dedi.

Antalya bizimle kazanıyor

Antalya'nın artık Barcelona, Miami'yi geçtiğini belirten Başkan Türel, şunları aktardı: “Antalya'ya şampiyonluk yakışır. Biz böylesine büyük hedefler için uğraşıyorken maalesef vizyon eksiği olan, vizyonu bizim gibi olmayan bazı kişiler tarafından eleştirilere maruz kalıyoruz. Antalya bizimle hep kazanıyor. Olmadığımız dönemlerde de maalesef kaybetti. Bizim derdimiz Antalya'nın kazanması.”

Karadenizli işadamlarının. Meltem Mahallesi'ne yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Başkan Türel, “Tabiri caizse Meltem Mahallesi sakinleri müthiş bir projeye kavuşacak. Millet bahçemizin içinde spor sahaları, kapalı yüzme havuzu, millet kıraathanesi, basketbol sahaları, bisiklet yolları ile gerçekten çok güzel bir buluşma noktası olacak” ifadelerini kullandı.